Rusland waarschuwt VS: "Jihadisten Syrië plannen chemische aanval om agressie uit te lokken" HR

30 augustus 2018

10u33

Bron: ANP, Reuters 0 De Russische ambassadeur in Washington, Anatoli Antonov, heeft de VS gewaarschuwd dat jihadisten opnieuw een chemische aanval in scène willen zetten om Amerikaanse aanvallen op Syrië uit te lokken. Antonov heeft daarom zijn Amerikaanse gesprekspartners op het hart gedrukt niet weer "op niets gebaseerde illegale agressie tegen Syrië" te plegen.

Antonov maakte donderdag bekend dat hij op zijn verzoek met Amerikaanse topambtenaren, onder wie speciaal Syrië-gezant James Jeffrey, heeft gesproken. Antonov noemde het gesprek van maandag "opbouwend en professioneel". De VS zouden samen met Frankrijk en Groot-Brittannië al voorbereidingen treffen voor aanvallen op Syrische strijdkrachten.

Tanks met chloor

De terreurgroep Tahrir al-Sham, eerder bekend als het al-Nusra Front, wil die acties volgens Russische inlichtingendiensten uitlokken. Daarvoor zou de groep in de door jihadisten beheerste provincie Idlib zelf een aanval met gif op burgers gaan doen. Tahrir al-Sham zou al tanks met chloor hebben verzameld in een dorpje bij Jisr al-Shughur, circa 50 kilometer ten noordoosten van de Syrische havenstad Latakia. De beweging zou bij de 'gifaanval' ook kinderen van gijzelaars of gevangenen willen gebruiken.

In april waren de laatste westerse luchtaanvallen op Syrische strijdkrachten als vergelding voor het veronderstelde gebruik van chemische wapens. Dat was na een melding van een gifaanval in een omsingeld stuk van de voorstad Douma, bij Damascus. Die gifaanval zou op een voor de Syrische strijdkrachten erg nadelig moment zijn geweest, mede omdat de jihadisten in Douma op het punt stonden de strijd te staken. Ze kregen in ruil daarvoor een vrijgeleide naar Idlib.