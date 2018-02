Rusland waarschuwt burgers: “Denk na over reis naar buitenland, want VS jaagt op Russen” IVI

02 februari 2018

13u13

Bron: The Independent, CNN 1 Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in een mededeling burgers gewaarschuwd om twee keer na te denken vooraleer ze naar het buitenland reizen. Het ministerie beweert dat de VS “over de hele wereld op Russen jaagt om hen te arresteren”.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken lopen Russen het risico om gearresteerd te worden in andere landen “op vraag van Washington, om nadien uitgeleverd te worden aan de Verenigde Staten”.

“Ondanks onze oproep om de samenwerking tussen de Amerikaanse en Russische autoriteiten te verbeteren, blijven Amerikaanse geheime diensten jagen op Russen over de hele wereld”, zegt het ministerie. “Gezien deze omstandigheden, dringen we er bij Russische burgers op aan om alle risico’s in acht te nemen wanneer ze een reis naar het buitenland plannen.”

Hackers

Volgens Buitenlandse Zaken zijn sinds 2017 meer dan 10 Russen gearresteerd in andere landen, om uiteindelijk uitgeleverd te worden aan de VS. Onder hen vier personen die zijn opgepakt in Letland, Spanje en Griekenland omwille van hun mogelijke betrokkenheid bij cybercriminaliteit. Nog volgens het ministerie krijgen Russen na uitlevering aan de VS "geen onpartijdige behandeling".

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft niet willen reageren op het aangepast reisadvies van de Russen. In de VS lopen verschillende onderzoeken naar de mogelijke inmengingen van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Amerikaanse autoriteiten hebben echter nog nooit officieel bevestigd dat de gearresteerde Russische hackers een link hebben met de verkiezingen.