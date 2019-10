Rusland vult leegte die Amerikaanse troepen in noorden van Syrië achterlieten



15 oktober 2019

Bron: Washington Post, ANP 4 Het leger van de Syrische president Bashar al-Assad heeft de stad Manbij en omliggende plaatsen helemaal in handen. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Verder laat persbureau Tass weten dat de Russische militaire politie - ter vervanging van de Amerikaanse troepen - in het gebied patrouilleert aan de frontlinie tussen de Turkse en Syrische troepen.

De strategisch belangrijke stad Manbij ging tijdens de Syrische burgeroorlog meerdere keren in andere handen over. De door Koerden gedomineerde SDF-militie verdreef Islamitische Staat er in 2016. Eenheden van het Syrische leger trokken gisteren de scharnierstad binnen in het kader van een militaire ontplooiing om het Turkse offensief tegen te gaan.

Steun van Assad (en Rusland)

Maar omdat de SDF vreesden voor een slachtpartij onder de Koerden, als het Turkse leger zou binnenvallen, hebben ze een deal gesloten met het regime van Assad. In ruil voor de controle over grote gebieden van Syrië, biedt het Syrische leger de Koerden bescherming. Dat betekent dan wel een einde voor de Koerdische autonomie, het verkleint eveneens het risico op een bloedbad.

Moskou geeft militaire steun aan het regime van Assad, maar heeft ook een goede relatie met Turkije. Rusland zal een militaire confrontatie tussen Syrië en Turkije niet toestaan, zei de Russische Syrië-gezant Aleksandr Lavrentjev volgens lokale media.