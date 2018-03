Rusland: "VS proberen onze verkiezingen te beïnvloeden" HR

05 maart 2018

11u33

Bron: ANP 0 Volgens Rusland proberen de Verenigde Staten de Russische presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Staatspersbureau RIA meldde dat op basis van onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov.

Het is een reactie op de beschuldigingen van Amerikaanse inlichtingendiensten, die zeggen dat Moskou zich heeft gemengd in de presidentsverkiezingen van 2016, die door Donald Trump werden gewonnen. Volgens Rjabkov proberen de Verenigde Staten onrust te stoken in Rusland. Amerikaanse sancties zijn volgens hem bedoeld om Rusland uit balans te brengen.

18 maart

Rusland kiest op 18 maart een president. Het is zo goed als zeker dat zittend president Vladimir Poetin wordt herkozen. De vraag is vooral hoe groot de overwinning wordt en hoeveel kiezers de moeite nemen naar de stembus te gaan. Bij de Russische parlementsverkiezingen in 2016 was er een opkomst van slechts 47,9 procent. Meer dan de helft van de kiezers bleef dus thuis.