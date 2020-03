Rusland vreest zware klap voor economie Belga

19 maart 2020



Rusland beschouwt de coronapandemie als een groter risico voor zijn economie dan de dalende olieprijzen. Omdat het coronavirus alle sectoren treft, zijn de gevolgen voor de conjunctuur volgens minister van Financiën Anton Siluanov zwaarder.

De Russische overheid gaat uit van een grote terugval van de economische groei. Die zou terugvallen tot bijna nul, klinkt het. Volgens officiële cijfers lag de groei vorig jaar nog op 1,3 procent. Ook de armoede zou toenemen in Rusland.

Door de crash van de olieprijzen is de crisis in Rusland groter geworden. De Russen voeren een prijzenoorlog met andere olielanden. De Russische roebel verloor tegenover de euro en de Amerikaanse dollar zwaar aan waarde. In januari kostte een euro 68 roebel, donderdag was dat circa 87 roebel.