Rusland vraagt YouTube om filmpjes over regeringsprotesten niet meer te promoten FVI

11 augustus 2019

17u21

Bron: Belga 3 De Russische staatscommunicatiewaakhond Roskomnadzor heeft techreus Google in een brief gevraagd te stoppen met op YouTube video's de "niet toegelaten" protesten tegen de regering en de gewelddadige arrestaties te promoten. Mocht Google niet op het verzoek reageren, dan zal Moskou dit beschouwen als een vijandige inmenging in zijn soevereine zaken en maatregelen nemen.

Concreet gaat het volgens Roskomnadzor om “structuren” die YouTube-kanalen gebruiken om de “illegale” protesten te promoten. Zo kunnen de organisaties pushberichten sturen: notificaties op smartphone of computer die mensen meteen doorsturen naar de filmpjes in kwestie. Een Russisch parlementslid had het zaterdag al over manipulatie van mensen. “Ze krijgen zo informatie zonder grond van bronnen waarop ze niet geabonneerd zijn”, aldus senator Andrej Klimov.

Tienduizenden Russen kwamen zaterdag voor de vierde keer op straat in Moskou om te protesteren. Betogers droegen borden met opschriften als "geef ons het recht te stemmen", zwaaiden met Russische vlaggen en scandeerden leuzen als "weg met de tsaar", verwijzend naar president Poetin.

De demonstranten zijn boos omdat meerdere oppositieleiders niet mogen meedoen aan lokale verkiezingen in de Russische hoofdstad. Sommige mensen hielden afbeeldingen omhoog van activisten die zijn opgepakt bij eerdere demonstraties. Bij de betogingen van de voorbije weken werden meer dan 2.000 mensen opgepakt in Moskou.

De betoging van gisteren had wel toelating gekregen van het stadsbestuur, maar de twee voorbije weken was dat niet het geval.

