Rusland vraagt uitleg aan VS na arrestatie Rus op Marianen LH

05 januari 2019

16u19

Bron: Belga 0 Rusland heeft vandaag gezegd dat het uitleg van de Verenigde Staten vraagt over de arrestatie van een Rus door de FBI eind december, kort na de arrestatie in Moskou van een Amerikaan die van spionage beschuldigd wordt.

Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken werd Dmitri Makarenko, geboren in 1979, opgepakt toen hij met zijn gezin op de luchthaven van Saipan was aangekomen, een eiland van de Noordelijke Marianen in de Stille Oceaan, die tot de Verenigde Staten behoren.

"De Russische ambassade in Washington vernam via zijn verwanten wat met hem gebeurd was, niet via de Amerikaanse ordediensten", aldus het ministerie in een mededeling.

Geen consulaire toegang

Rusland kreeg luidens de mededeling geen consulaire toegang tot Makarenko, hoewel die ten laatste op 2 januari moest worden toegekend. Makarenko werd van de Marianen naar Florida overgebracht. "We vragen Washington de redenen van de arrestatie van deze Russische burger op te helderen en zijn rechten ten volle na te leven", voegt het Russische ministerie eraan toe.

Volgens het ministerie werd Makarenko op 29 december gearresteerd, de dag nadat de Amerikaans-Britse Paul Whelan door de Russische veiligheidsdienst FSB in Moskou opgepakt werd op beschuldiging van spionage. Whelan, die ook een Canadees en Iers paspoort heeft, werd donderdag in voorarrest geplaatst in afwachting van zijn proces. Hij riskeert tot twintig jaar cel.

Geen uitwisseling van gevangenen

Rusland is voorlopig niet bereid om Whelan te wisselen voor de Russische spionne Maria Butina, die momenteel gevangen zit in de Verenigde Staten. Dat zei de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergei Ryabkov vandaag aan persbureau Interfax.

“Ik zie geen reden om dit ter sprake te brengen in het kader van een uitwisseling. We moeten alle procedures volgen die in deze situatie nodig zijn”, zei Ryabkov.