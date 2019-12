Rusland voert test uit om land volledig van wereldwijde internet af te sluiten HR

24 december 2019

11u30

Bron: Reuters

De Russische overheid heeft bekendgemaakt dat enkele tests om het land af te sluiten van het wereldwijde internet met succes zijn uitgevoerd. Het doel van het experiment was om te achterhalen of RuNet, de nationale versie van het internet, autonoom kon functioneren.

Zowel de overheid als lokale providers en internetbedrijven werkten mee aan de testen. Die vonden vorige week plaats, verspreid over meerdere dagen. Het doel was om te testen of RuNet autonoom zou kunnen functioneren wanneer het geïsoleerd werd van het wereldwijde internet. Hoe de testen exact verliepen, is niet bekendgemaakt.

Volgens de Russische minister van Communicatie Alexei Sokolov was de test wel geslaagd. “Zowel de autoriteiten als telecomaanbieders zijn in staat om snel te reageren op risico’s en bedreigingen”, vertelde hij. In het geval van een cyberoorlog of andere dreigingen kan Rusland zich dus afsluiten van het internationale internetverkeer.

Censuur

Vladimir Poetin ondertekende eerder dit jaar al een wet die de weg vrijmaakte voor tests als die van afgelopen week, die als het ware een ‘digitaal IJzeren Gordijn’ creëren tussen het land en de rest van de wereld. Tegen die wet ontstond bij critici in Rusland overigens hevige kritiek. Zij vrezen dat de regering onder meer censuur makkelijker wil maken en gewoon meer online controle wil verwerven.