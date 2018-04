Rusland voert "getuigen van in elkaar gedraaide gifgasaanval" in Syrië op Redactie

26 april 2018

20u53

Bron: dpa/tass 3 Rusland heeft in de Nederlandse administratieve hoofdstad Den Haag vijftien "getuigen" opgevoerd die moesten duidelijk maken dat er op 7 april in de Syrische stad Douma geen gifgasaanval heeft plaatsgevonden.

Overeenstemmend zeiden verscheidene mannen dat er geen aanval met chemische wapens is geweest en dat er geen slachtoffers waren. Meerdere van de getuigen gaven aan dat zij als arts in het ziekenhuis van Douma, nabij Damascus, werkten.

Volgens Rusland berusten de berichten over een gifgasaanval op een leugen. De Syrische hulporganisatie Withelmen heeft een video met veronderstelde slachtoffers in elkaar gedraaid. En Rusland zal dat bewijzen, klonk het.

Onder de opgevoerde getuigen was er de ook elfjarige jongen Hassan Diab. Hij was op de video wenend te zien. "In het ziekenhuis gooiden ze water over mij", zei hij. "Ik weet niet waarom".

De vijftien Syriërs hebben zich tevoren tegenover diplomaten bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) geuit. Die stelt momenteel een onderzoek in in Douma.

Rusland is een nauwe bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad.

Westerse landen boycotten het gebeuren in Den Haag. De Britse ambassadeur Peter Wilson sprak van een "show" waarmee Moskou het werk van de OPCW wil ondergraven.