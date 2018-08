Rusland veroordeelt eerste minderjarige wegens "homopropaganda" kg

11 augustus 2018

21u01

Bron: The Independent 0 De 16-jarige Maxim uit Biejsk is de eerste minderjarige die vervolgd wordt onder de Russische wetten tegen “homopropaganda”. De schooljongen had volgens het politierapport verschillende afbeeldingen van “halfnaakte mannen” online gezet. Hij kreeg een boete van 50.000 roebel, oftewel 650 euro.

Volgens het rapport zou de tiener de afbeeldingen in juli op het Russische netwerksite VKontakte hebben geplaatst. De foto’s zouden verder “de kenmerken van propaganda van homoseksuele relaties” hebben vertoond.

Maar volgens het Russische LGBT Network is er meer aan de hand. Maxim was één van de organisators die in mei een evenement planden met de titel “Gays of Poetin”. Er werden verschillende vergunningen aangevraagd in de stad Biejsk, maar die werden geweigerd. Volgens de organisatie zou het kunnen dat de autoriteiten omwille van die reden de jongen nu extra hard aanpakken. Zoiets had Maxim zelf ook verwacht, zegt de organisatie in een statement.

LGBT Network voorzag de tiener van een advocaat. Hij liet weten in beroep te gaan tegen de veroordeling.