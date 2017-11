Rusland verliest contact met satelliet EB

11u38

Bron: AFP 0 EPA De lancering van de weersatelliet Meteor. Het Russische ruimtevaartagentschap heeft het contact verloren met de weersatelliet Meteor, die het enkele uren eerder lanceerde vanop het nieuwe ruimtehaven Vostotsjni. De kosmodroom is gelegen in het oosten van Rusland nabij de grens met China en werd pas in april 2016 ingehuldigd.

"Er kon geen radiocontact gemaakt worden met het ruimtetuig omdat het niet in de juiste baan is terechtgekomen", liet Roskosmos in een communiqué weten. De oorzaak van de fout wordt onderzocht.