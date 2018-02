Rusland verijdelde vorig jaar 25 aanslagen ADN

28 februari 2018

12u33

Bron: ANP 0 Rusland zegt dat het vorig jaar ongeveer 25 terreuraanslagen heeft verijdeld. Een daarvan was gericht tegen het voetbaltoernooi om de Confederations Cup.

De autoriteiten wisten nog eens zeventig misdrijven te voorkomen die een terroristische achtergrond hadden. Tientallen terreurcellen werden opgerold waarbij de politie meer dan duizend verdachten aanhield.

In verband met de dreigende aanslag op het internationale voetbaltoernooi hield de politie in juni diverse verdachten aan in Moskou. Het ministerie van Sport meldde dat de situatie rond het WK-voetbal deze zomer in Rusland onder controle is. "Er is geen risico voor de spelen in Rusland'', klonk het vandaag.