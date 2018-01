Rusland verbiedt satirische film 'Dood van Stalin' kort voor première Redactie

23 januari 2018

18u31

Bron: ANP 0 De Russische première van The Death of Stalin is vandaag afgelast na een voorvertoning. Het ministerie van Cultuur trok de licentie van de satirische film in, meldt persbureau TASS.

De officiële première van de Brits-Franse film in Russische theaters stond donderdag gepland. De film speelt zich af in de dagen na Stalins dood, waarin een kernteam van ministers probeert de macht over de Sovjet-Unie te krijgen.

Adviseurs van het ministerie bekeken de voorvertoning van de film van de Britse regisseur Armando Iannucci. De licentie is daarna ingetrokken omdat sommige adviseurs vinden dat de film geen goede weergave van de werkelijkheid geeft.