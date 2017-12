Rusland, Turkije en Iran willen Syrische regering en rebellen aan onderhandelingstafel SI

Rusland, Turkije en Iran hebben vandaag in een gezamenlijk communiqué een bijeenkomst aangekondigd van afgevaardigden van de Syrische regering en van de oppositie in Syrië. De gesprekken zullen plaatsvinden op 29 en 30 januari in de Russische badplaats Sotsji. De drie "garantielanden" deelden dit mee in Astana, waar momenteel een achtste ronde van Syrië-overleg wordt gevoerd. Gehoopt wordt dat tegen dan "het geheel van de Syrische maatschappij" kan deelnemen vertegenwoordigd door het Congres van Nationale Dialoog.