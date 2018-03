Rusland test zware 'Satan 2'-raket te midden van hoogoplopende spanningen met het westen ADN

30 maart 2018

14u58 0 Het Russische ministerie van Defensie heeft een korte video gedeeld die een testlancering van de Sarmat toont, de zware intercontinentale ballistische raket waarover de Russische president Vladimir Poetin eerder deze maand pronkte tijdens zijn ophefmakende beleidsverklaring. Die klonk het meest oorlogszuchtig in tijden.

New heavy #ICBM #Sarmat undergoes test at #Plesetsk Cosmodrome to replace the Soviet-era #Voevoda pic.twitter.com/oECCevEp8q Минобороны России(@ mod_russia) link

De Sarmat, die een oudere versie uit het Sovjettijdperk vervangt, werd gelanceerd vanop de Russische militaire lanceerbasis Plesetsk Cosmodrome, zo klinkt het in een tweet van het ministerie. Op de beelden is te zien hoe de raket uit een ondergrondse silo oprijst en dan even boven de grond zweeft, om vervolgens in een grote wolk van witte rook omhoog te schieten.

In de nieuwsconferentie op 1 maart presenteerde Poetin het nieuwe wapen. Hij zei toen dat de zware intercontinentale ballistische raket bijna elke plek op aarde kan treffen. De raket is ook bekend onder de naam SS-X-32 Snowflake en wordt door de NAVO de ‘Satan 2’ genoemd. De Sarmat zou 10 tot 15 nucleaire kernkoppen kunnen dragen. Het Russische staatspersagentschap Tass zegt dat de Sarmat op grote schaal zal geproduceerd worden vanaf 2020. Volgens het Russische ministerie van Defensie was de lancering uit de video bedoeld om de performantie van de Sarmat in het vroege stadium van zijn vlucht te testen.

Spanningen

Of het ook echt om een nieuwe lancering gaat zoals de Russische Defensie lijkt te beweren, is niet duidelijk. De animaties van nieuwe nucleaire wapens die Poetin gebruikte om zijn militaristische toespraak te illustreren, waren in ieder geval minstens een decennium oud, zeggen Russische media.

De video komt in een periode van hoge spanningen tussen Rusland en het westen na de vergiftiging van de Russische oud-spion Sergej Skripal in Groot-Brittannië. Meer dan 150 Russische diplomaten zijn al uitgewezen.

