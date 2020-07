Rusland test knaagdieren na besmettingen met builenpest SVM

08 juli 2020

16u20

Bron: Belga 1 De Russische gezondheidsautoriteiten zetten een screeningcampagne op poten nadat in Boerjatië -een grensregio met Mongolië- builenpest is vastgesteld bij knaagdieren.

De lokale gezondheidsdiensten voerden in de grensstreek met Mongolië heel wat testen uit op knaagdieren om de aanwezigheid van de pestbacterie op te sporen. Er vonden ook testen op een mogelijk antigeen tegen de pest plaats, maar die bleven tot dusver negatief.

In de Mongoolse provincie Khovd sprong de pest al over op twee broers die marmottenvlees aten. In de Chinese stad Bayan Nur zou ook een herder besmet geraakt zijn.

Het Russische gezondheidsagentschap raadt toerismebureaus aan om reizigers die naar het gebied afzakken te informeren over de risico's die verbonden zijn met de builenpest.

Lees ook: WHO: “Geen verhoogd risico na builenpest in China”