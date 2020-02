Rusland test hypersonische raket met bereik van meer dan 1000 kilometer HR

27 februari 2020

16u46

Bron: Belga 2 Buitenland Rusland heeft een nieuwe hypersonische raket voor het eerst afgevuurd, op een doelwit meer dan 500 kilometer ver. Dat hebben de Russische staatsmedia bekendgemaakt.

De test vond vorige maand plaats. Een fregat in de Barentszzee vuurde het wapen af op een doelwit op land in een militair gebied in het noorden van het Oeralgebergte, aldus het nieuwsagentschap Tass.



De raket is bestemd voor gebruik door schepen en onderzeeërs. De Tsirkon-raket zou een snelheid van mach 9 halen - dat is meer dan 10.000 km/u - en heeft een bereik van meer dan 1.000 kilometer.



De Russische president Vladimir Poetin prijst al enige tijd een nieuwe generatie Russische raketten aan, die volgens hem elke afweer kunnen overwinnen.