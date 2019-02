Rusland stuurt twee toeristen naar ruimtestation ISS kg

19 februari 2019

15u03

Bron: Belga 0 Het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos en het Amerikaanse bedrijf Space Adventures hebben een contract ondertekend om twee ruimtetoeristen tegelijk in het Internationaal Ruimtestation ISS te laten vertoeven, zo heeft Moskou bekendgemaakt.

De vlucht moet voor het einde van 2021 plaatsvinden, aldus Roscosmos. De ruimtevaartbedrijven zijn begonnen met de bouw van een bemande Sojoez-MS en een Sojoez-2 draagraket die moeten dienen om de toeristen te vervoeren.



Het hoofd van Roscosmos Dmitri Rogozin twitterde dat het de eerste vlucht voor ruimtetoeristen is in tien jaar. Sinds 2001 stuurde het bedrijf Space Adventures al zeven toeristen naar het ISS. Eén van hen, de miljardair en Microsoft-directeur Charles Simonyi, genoot zo van de ervaring dat hij twee keer meevloog. De laatste vlucht vond in 2009 plaats.

