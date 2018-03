Rusland stuurt 60 Amerikaanse diplomaten terug, VN waarschuwen voor nieuwe Koude Oorlog HA

29 maart 2018

19u21

Bron: Belga 4 Moskou sluit het Amerikaanse consulaat in Sint-Petersburg en wijst zestig Amerikaanse diplomaten de deur. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov aangekondigd, meldt persagentschap Bloomberg. VN-chef António Guterres waarschuwt dat de oplopende spanningen tot een nieuwe Koude Oorlog kunnen leiden.

De beslissing is een vergeldingsactie van de Russen op de uitwijzing van verschillende Russische diplomaten door Westerse landen. Dat deden ze uit solidariteit met Groot-Brittannië, dat Moskou ervan verdenkt een Russische ex-spion en zijn dochter te hebben vergiftigd in het Britse stadje Salisbury.

De Amerikanen krijgen nu een koekje van eigen deeg. Zij wezen zelf zestig Russische diplomaten uit en beslisten tot de sluiting van het Russische consulaat in Seattle. De zestig Amerikanen die het land moeten verlaten, krijgen tot 5 april om te vertrekken. Het gaat volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken om 58 in Moskou gestationeerde diplomaten en twee medewerkers van een diplomatieke post in Jekaterinenburg.

Europa

Lavrov kondigde ook een "gelijkaardige reactie" aan ten aanzien van Europese landen. "Wat de andere landen betreft, spiegelen we ons aan het aantal Russische diplomatieke medewerkers die de dienst zullen verlaten." Ons land zette één Russische diplomaat het land uit. Vermoedelijk moet dus ook één Belgische diplomaat in Rusland de biezen pakken.

Koude Oorlog

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres waarschuwt intussen dat de oplopende spanningen tussen Rusland en het Westen tot een nieuwe Koude Oorlog kunnen leiden. Volgens Guterres zijn "communicatiemechanismen en controle" nodig om verdere escalatie te voorkomen. Volgens Guterres lijkt de huidige situatie "in veel opzichten op wat we tijdens de Koude Oorlog hebben meegemaakt". Hij zei zich grote zorgen te maken.