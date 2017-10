Rusland stelt veto tegen VN-resolutie die wil uitzoeken wie chemische aanvallen uitvoerde in Syrië LB

17u55

Bron: AP 0 AP Slachtoffers van een chemische aanval in de noordelijke Syrische provincie Idlib, in april van dit jaar. Volgens Turkije werd daarbij het zenuwgas sarin gebruikt. Rusland heeft haar vetorecht ingeroepen tegen een VN-resolutie die het werk van inspecteurs zou ondersteunen die proberen uit te vissen wie verantwoordelijk was voor de aanvallen met chemische wapens in Syrië. Moskou beschuldigde Washington ervan tot de stemming op te roepen "om Rusland in diskrediet te brengen".

De Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties Vassily Nebenzia probeerde nog vruchteloos de stemming uit te stellen tot volgende maand, nadat de onderzoekers van de VN en de waakhond voor chemische wapens samen hun rapport hebben ingediend. Dat gebeurt overmorgen. De resolutie werd vandaag ter stemming voorgelegd. Er waren 11 stemmen voor, 2 tegen - van Rusland en Bolivië - en twee onthoudingen. Rusland wil het mandaat van het onderzoeksteam herzien.

Saringas

De Verenigde Naties hebben bevestigd dat in de Syrische burgeroorlog chemische wapens zijn gebruikt. Zo waren er reeds in maart 2013 op een buitenwijk van Aleppo en in augustus van dat jaar op een buitenwijk van Damascus. Niemand nam de verantwoordelijkheid op, maar de belangrijkste verdachte was het Syrische leger van president Assad. Een VN-missie bracht aan het licht dat naar alle waarschijnlijkheid het zenuwgas sarin werd gebruikt. In april van dit jaar werd de chemische aanval op het stadje Khan Sheikhoun, in de provincie Idlib, wereldwijd veroordeeld. Die aanval ontlokte de eerste Amerikaanse militaire actie tegen de Syrische luchtmachtbasis van Shayrat.