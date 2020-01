Rusland stelt nieuwe regering voor: kan nieuwe minister van Sport dopingschandaal bezweren? HAA

21 januari 2020

22u17

Bron: AFP, DPA 2 Het Kremlin heeft vandaag de nieuwe Russische regering voorgesteld. Daarin behouden veel ministers uit het vorige bewind hun post. Een van de nieuwkomers is echter Oleg Matytsin. Hij is de kerverse minister van Sport en moet proberen de Russen weer een geloofwaardig statuut te bezorgen in de mondiale sportwereld.

Rusland wordt al sinds 2015 verdacht van een verregaand staatsgeorganiseerd dopingsysteem. In december werd het land door het Wereldantidopingagentschap (WADA) nog voor vier jaar uitgesloten van alle grote sportcompetities. Moskou gaat daartegen wel nog in beroep bij het internationaal sporttribunaal (TAS).

“Moderne kijk”

Vitali Moetko was minister van Sport toen het schandaal losbarstte en bleek een spilfiguur te zijn. Hij moest opstappen, maar nu vertrekt dus ook zijn opvolger Pavel Kolobkov. Oleg Matytsin is zijn vervanger, ofwel de nieuwe minister van Sport in Rusland. De man is ook voorzitter van de internationale universitatie sportfederatie (FISU).



Joeri Ganoes, directeur van het Russisch antidopingagentschap (Rusada) en in het verleden al enkele keren pleitbezorger van een strenge jacht op valsspelers in eigen land, is tevreden met de komst van Matytsin. “Hij heeft een moderne kijk op de problemen. Ik ben optimistisch”, zegt hij.

Vaste krachten

In de nieuwe Russische regering behouden voorts verschillende ministers hun post. Zo blijft Sergej Lavrov minister van Buitenlandse Zaken en houdt hij Sergej Sjoigoe als collega op Defensie. Ook de ministers voor Landbouw, Financiën en Energie behouden hun functie. Eerder was Michail Misjoestin al tot premier aangewezen. President Poetin benoemde verder Andrej Beloesov tot eerste vicepremier. Maxim Resjetnikov is de nieuwe minister voor Economie.

Poetin verklaarde voor de Russische televisie dat de regering flink was opgeschud, maar dat veel ministers hun post behouden. “Ik wens u oprecht succes (...), heel het land heeft er baat bij”, zei hij bij de voorstelling.

Hervormingen

Een nieuwe regering was nodig nadat premier Dmitri Medvedev afgelopen week onverwachts zijn vertrek aankondigde. Hij deed dat kort na de jaarlijkse rede tot het parlement van Poetin. Die kondigde diverse hervormingen aan en Medvedev wil hem met zijn vertrek de volle ruimte geven. Medvedev wordt binnenkort plaatsvervangend hoofd van de nationale veiligheidsraad.