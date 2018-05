Rusland stelt eerste drijvende kerncentrale ter wereld voor MV

19 mei 2018

15u29 1 Rusland heeft zaterdag de eerste drijvende kerncentrale ter wereld voorgesteld. De kerninstallatie vertrekt per boot vanuit het noordelijke Moermansk naar het oosten van Siberië om daar afgelegen gebieden te bevoorraden van energie. Milieuorganisaties maken zich zorgen.

De 'kernboot' Akademik Lomonossov, gebouwd in Sint-Petersburg, meerde zaterdag aan in de haven van Moermansk en werd daar voorgesteld aan de pers. Het schip is gebouwd door Rosatom, een bedrijf dat gespecialiseerd is in nucleaire energie.

Het schip is 144 meter lang en 33 meter breed en bevat twee reactoren van elk 35 megawatt. Ter vergelijking: reactoren van de nieuwste generatie hebben een vermogen van zo'n 1.000 megawatt. Het 21.000 ton zware schip zal in de zomer van 2019 naar de haven van Pevek gesleept worden, gelegen in het autonome district Tsjoekotka, het uiterst noordoostelijke gebied van Rusland. De plek ligt 350 kilometer boven de noordpoolcirkel.

De nucleaire installatie bevat voldoende energie om 200.000 mensen te bevoorraden. Op die manier zal de installatie niet alleen de lokale inwoners kunnen voorzien van stroom, maar ook de olieplatformen die Rusland in de regio wil ontwikkelen.

"Drijvende kerncentrales zullen toelaten elektriciteit en warmte te leveren in de meest afgelegen gebieden. Op die manier kunnen we onze groei en duurzame ontwikkeling ondersteunen", zegt Vitaly Trutnev, die verantwoordelijk is voor de bouw en de exploitatie van drijvende kerncentrales van Rosatom. Volgens hem kunnen door de drijvende kerncentrale jaarlijks 50.000 ton CO2 bespaard worden.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het schip al in Sint-Petersburg geladen werd met nucleair materiaal. Maar dat veroorzaakte onrust bij ngo's en bij een aantal landen rond de Baltische zee. Daarom werd uiteindelijk beslist het schip pas in Moermansk te laden.