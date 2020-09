Rusland start in Kaukasus grootste militaire oefening van het jaar MDG

21 september 2020

13u05

Bron: Belga 0 Rusland is in de Kaukasus begonnen aan zijn grootste militaire oefening van dit jaar. Er zijn 80.000 deelnemers, met militairen uit onder meer China, Pakistan, Wit-Rusland, Armenië en Myanmar. Er doen ook oorlogsschepen uit Iran mee, zo heeft het Russische ministerie van Defensie maandag tegenover het persbureau Interfax laten weten.

De oefeningen vinden onder meer plaats in de regio van de stad Astrachan aan de Wolga, maar ook op stellingen in de Zwarte en de Kaspische Zee. De oefeningen zijn de grootste van dit jaar, maar de voorbije jaren namen wel meer soldaten deel. Twee jaar geleden werden nog 300.000 militairen of bijna een derde van het Russische leger ingezet.

Vanwege de pandemie van het coronavirus schortte Rusland zijn militaire manoeuvres tijdelijk op. De NAVO werd opgeroepen haar oefeningen ook terug te schroeven.

