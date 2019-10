Rusland start grootste onderzeese operatie sinds Koude Oorlog AW

29 oktober 2019

17u47

Bron: Belga 0 Rusland heeft in de Noord-Atlantische Oceaan de grootste onderzeese operatie sinds het einde van de Koude Oorlog gelanceerd, die nauw in de gaten gehouden wordt door de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Dat meldt Noors stafpersoneel.

Vorige week zijn een tiental onderzeeërs die zich dichtbij het Russische schiereiland Kola bevonden, gestart met manoeuvres die zo'n twee maanden zullen duren. Dat blijkt uit informatie die de militaire inlichtingendienst aan de nationale omroep van Noorwegen (NRK) doorspeelde.

"Er is momenteel een grote activiteit in de Noord-Atlantische Oceaan, in Noorwegen, en in andere NAVO-landen", verklaart de woordvoerder van het Noors militair stafpersoneel, Brynjar Stordal. Er werden ook onderzeeërs gelokaliseerd in de Noorse Zee en de Barentszzee. Het betreft de grootste Russische operatie van zijn soort sinds het einde van de Koude Oorlog, in termen van middelen die op eenzelfde moment ingezet worden, verduidelijkt Stordal.

Onzichtbaar

Volgens NRK-bronnen willen de Russische onderzeeërs zo diep mogelijk in de Atlantische Oceaan duiken zonder gezien te worden, om "aan te tonen dat de Russen in staat zijn om hun basissen te verdedigen en de Oostkust van de Verenigde Staten te bedreigen".

De Russische Noordelijke Vloot heeft zaterdag in een persbericht bekendgemaakt dat twee nucleaire onderzeeërs gestart waren met duiken om bepaalde uitrustingen en wapens te testen in de neutrale wateren van de Noorse Zee. Volgens Russische media gaat het daarbij om Kondoronderzeeërs, die in staat zijn kruisraketten af te vuren en dienen om vijandelijke marineluchtvaartdiensten op te sporen en te vernietigen.