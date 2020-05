Rusland start constructie eerste stealth-bommenwerper SPS

26 mei 2020

16u16

Bron: Belga 0 Rusland is gestart met de constructie van een prototype van zijn eerste bommenwerper die radarsystemen moet kunnen ontwijken. Dat heeft het Russische staatspersagentschap TASS gemeld.

Volgens bronnen binnen de Russische defensiesector is de constructie van de cockpit gestart en worden materialen geleverd. "De uiteindelijke assemblage van het volledige toestel moet in 2021 afgewerkt zijn", aldus een van de bronnen aan TASS.

In december had Aleksej Krivoroetsjko, viceminister van Defensie, gezegd dat het project in handen is van de Russische constructeur Tupolev. Er zijn weinig details bekend over het toestel binnen het programma "PAK DA". De bommenwerper moet wel in staat zijn om radardetectie te vermijden en zal een groot aantal wapens kunnen dragen. Het toestel zal pas binnen enkele jaren in dienst treden.

Volgens Russische media zal het toestel een "vliegende vleugel"-ontwerp hebben, zoals ook het geval is bij Amerikaanse stealth-bommenwerpers. De bommenwerper zal een subsonische snelheid halen, dus net onder de snelheid van het geluid, en kruisraketten en hypersonische wapens kunnen dragen.

De PAK DA moet het Russische antwoord bieden op de nieuwe Amerikaanse bommenwerper B-21. Dat toestel is momenteel in ontwikkeling en zal naar verwachting in 2025 in dienst treden, als vervanger van de B-2 die tijdens de Koude Oorlog is ontwikkeld.

China werkt intussen ook aan een langeafstandsbommenwerper met stealth-capaciteiten: de Xian H-20. Mogelijk wordt dat toestel tijdens een luchtshow in november voor het eerst aan het publiek getoond.