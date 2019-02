Rusland staat open voor nieuw nucleair pact om gesneuveld INF-verdrag te vervangen AW

07 februari 2019

12u39

Bron: ANP 0 Rusland is bereid om nieuwe voorstellen van de Verenigde Staten te bekijken om het INF-wapenbeheersingsverdrag uit de Koude Oorlog te vervangen door een breder pact dat ook meer landen omvat. Dat zei de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Ryabkov in een mededeling.

Rusland schortte het Intermediate Range Nuclear Forces (INF)-verdrag afgelopen weekend op, na de aankondiging van Washington dat het zich binnen zes maanden ook uit het pact terugtrekt. Volgens de VS schendt Rusland het verdrag, maar Moskou spreekt dat tegen.



Het verdrag uit 1987 elimineerde de raketarsenalen voor de middellange afstand van 's werelds twee grootste nucleaire machten, maar laat andere landen vrij om ze te produceren en in gebruik te nemen.

Aanzet voor nieuw voorstel

De Amerikaanse president Donald Trump zei vorige week dat hij graag gesprekken wil voeren om een nieuw wapenbeheersingsverdrag te creëren.

“We zagen natuurlijk de verwijzing in de verklaring van president Trump naar de mogelijkheid van een nieuw verdrag dat in een prachtige kamer zou kunnen worden ondertekend en waarin ook andere landen deelnemen”, zei Ryabkov. Hij voegde eraan toe “uit te kijken naar een concreet voorstel op papier of iets dergelijks”.