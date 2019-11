Rusland snoert in één week tijd twee mensenrechtenorganisaties de mond kv

07 november 2019

23u36

Een rechtbank in Moskou heeft vandaag het bevel gegeven tot de ontbinding van een mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor de inheemse volken in Rusland. Minder dan een week geleden werd al een andere mensenrechtenorganisatie verplicht om de boeken toe te doen.

De NGO Centre for Support of Indigenous Peoples of the North, ook gekend als het Russian Indigenous Training Centre (CSIPN/RITC), werd in 2015 bestempeld als een “buitenlandse agent”, omdat de instelling financiering uit het buitenland had ontvangen. Later werd die omschrijving weer ingetrokken, nadat het centrum buitenlandse hulp afwees.

Gisteren oordeelde een rechtbank in Moskou echter dat de bijna 20 jaar oude organisatie moet ontbonden worden omdat ze de Russische wetten op ngo’s geschonden zou hebben.



Op 1 november werd ook de mensenrechtenorganisatie For Human Rights ontbonden door het Russische hooggerechtshof om gelijkaardige redenen.

Sovjettijdperk

Mensenrechtengroepen en andere organisaties die door het Russische ministerie van Justitie bestempeld worden als buitenlandse agenten - een term die een negatieve connotatie uit het Sovjettijdperk draagt - kunnen onderworpen worden aan plotse controles en overheidstoezicht. Volgens de Russische wet moeten dergelijke organisaties regelmatig rapporten voorleggen over hun financiering, hun objectieven, de manier waarop ze hun geld spenderen en wie hun bestuurders zijn.

Inheemse volken zwijgen opleggen

Het vonnis “maakt deel uit van een trend om organisaties die niet gewenst zijn door de autoriteiten de mond te snoeren”, zegt CSIPN/RITC-directeur Rodion Sulyandziga. “De Noordpool en zijn grondstoffen zijn van grote betekenis voor de zaken en het budget van Rusland. Dat is waarom bedrijven inheemse minderheden beschouwen als een hindernis voor hun activiteiten”, merkt hij op. De beslissing is volgens hem “wraak” omdat zijn organisatie inheemse volken beschermt terwijl de industriële ontwikkeling van de Noordpool verdergaat.

Volgens de prominente mensenrechtenactivist Lev Ponomaryov, die aan het hoofd stond van For Human Rights, kreeg de organisatie, die werd opgericht in 1997, tot 2018 financiële steun van de overheid. Die werd echter ingetrokken nadat de groep twee activisten verdedigde in twee rechtszaken die in Rusland veel aandacht kregen. Ponomaryov zal de beslissing aanvechten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Kritiek

Volgens mensenrechtenactivisten en critici van het Kremlin wordt de rechtspraak misbruikt om kritische stemmen het zwijgen op te leggen.

“Deze verontrustende ontwikkelingen gaan in tegen een onafhankelijke en actieve burgermaatschappij, wat een essentieel onderdeel vormt van elke democratie”, zegt Maja Kocijancic, EU-woordvoerder voor buitenlandse zaken, vandaag over de sluiting van beide centra.

CSIPN/RITC laat in een verklaring op hun website weten dat het centrum in beroep zal gaan tegen de beslissing, die “het vertrouwen van de inheemse volken van het Noorden aangaande toegang tot eerlijke rechtspraak ernstig geschonden heeft.” Het vonnis getuigt immers van “open druk op de organisatie en haar bestuur”, luidt het verder.