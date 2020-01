Rusland sluit grens met China uit vrees voor coronavirus IB JV ADN

30 januari 2020

04u10

Bron: Belga, ANP, The Guardian, Reuters 158 In China is het aantal doden als gevolg van het nieuwe coronavirus opgelopen naar 170. In de provincie Hubei, het epicentrum van de epidemie, stierven de voorbije uren 37 mensen. Ook in de provincie Sichuan viel een dode te betreuren. Dat hebben de Chinese autoriteiten vandaag gemeld. In andere landen werden inmiddels al meer dan zestig zieken geteld. De WHO waarschuwt dat de hele wereld moet klaar staan om de verspreiding van het virus aan te pakken.

Er werden in China 1.700 nieuwe gevallen van besmetting vastgesteld, waarvan 1.032 in Hubei. Dat brengt het totale aantal zieken in het land op 7.678. Het aantal mensen waarbij het vermoeden bestaat dat ze het virus bij zich dragen, wordt geschat op ruim 12.000. In iedere provincie van China zijn inmiddels besmettingen geconstateerd. De autoriteiten meldden vandaag ook de eerste besmetting met het coronavirus in Tibet.

Rusland sluit grens met China

De Russische eerste minister Mikhail Mishustin heeft meegedeeld dat Rusland uit angst voor het nieuwe coronavirus de grens van 4.250 kilometer met China zal sluiten. Daarnaast zal het land ook geen visa meer uitreiken aan Chinese burgers.

Eerder deze week hield Rusland toeristen uit China al tegen. In Rusland zijn er nog geen besmettingen van het nieuwe 2019-nCoV virus geregistreerd.

Ook India en Filipijnen

Ook India en de Filipijnen hebben vanmorgen hun eerste besmettingen bevestigd. In beide landen werd één patiënt in het ziekenhuis opgenomen met het coronavirus.



In India werd het virus waargenomen bij een student die terugkeerde uit Wuhan, de Chinese stad die het epicentrum vormt van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De student is in afzondering geplaatst in een ziekenhuis in Kerala. “De patiënt is in stabiele toestand en wordt van kortbij opgevolgd”, zegt het Indiase ministerie van Gezondheid. Ook de zieke op de Filipijnen is afkomstig uit Wuhan, het gaat om een 38-jarige Chinese vrouw. Ze herstelt momenteel in een ziekenhuis en is aan de beterhand: ze vertoont geen symptomen meer.

Incubatieperiode gemiddeld 5,2 dagen

De incubatieperiode van het nieuwe virus duurt gemiddeld 5,2 dagen, maar varieert sterk van patiënt tot patiënt, blijkt uit onderzoek van de Chinese gezondheidsautoriteiten.

Het feit dat het nog maar om voorbereidende en “onnauwkeurige” schattingen gaat en dat er zo veel verschillen zijn, verklaart “waarom patiënten veertien dagen geobserveerd worden en in quarantaine moeten zitten”, stelt een van de onderzoekers. De studie werd gepubliceerd in het medisch tijdschrift New England Journal of Medicine (NEJM).

LEES OOK: Alles wat je moet weten over het nieuwe coronavirus en wat je zelf kan doen

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verschijnen de eerste symptomen tussen de twee à tien dagen na de besmetting. Het gaat dan om bijvoorbeeld koorts, een hoest, kortademigheid en zelfs acute ademnood. De WHO komt vandaag opnieuw samen om te bekijken of de uitbraak van het Wuhanvirus als een internationaal gezondheidsprobleem moet worden beschouwd. Het vraagt aan alle landen van de wereld om voorbereid te zijn om gevallen op te sporen, te isoleren en te behandelen.

Volgens Chinese gegevens verdubbelde het aantal gevallen in december in Wuhan om de 7,4 dagen. De onderzoekers schatten ook dat elke zieke gemiddeld 2,2 mensen infecteerde. Dat cijfer zegt niet zo veel over de omvang van de epidemie, maar het is wel een nuttige parameter. Het is in dit geval een redelijk laag cijfer. Zo ligt dat bij de griep op 1,3 , terwijl dat bij de zeer besmettelijke mazelen op 12 ligt. Bij het Sars-virus besmette een zieke gemiddeld 3 mensen.

Speciaal comité WHO komt vandaag bijeen voor overleg

Een speciaal comité van de WHO komt vandaag dus opnieuw bijeen over het al dan niet uitroepen van een internationale noodsituatie. Het comité vraagt zich af of het in China opgedoken coronavirus de ‘PHEIC-status’ krijgt’. Dat is een Engelse afkorting van ‘ Public Health Emergency of International Concern’, een ‘Internationale Noodsituatie voor de Publieke Gezondheid’.

Het zou de zesde keer sinds 2009 zijn dat de WHO deze status aan een noodsituatie op het gebied van de gezondheid toekent. Het comité maakt naar verwachting in een persconferentie rond 19.30 uur bekend of er sprake is van een internationale noodsituatie of dat er meer onderzoek moet worden gedaan.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO, prijst China voor de aanpak van het virus. “Het feit dat we tot nu toe slechts 68 gevallen buiten China hebben gezien en dat er geen doden zijn gevallen, is niet in de laatste plaats te danken aan de buitengewone inspanningen die China heeft geleverd”, aldus Tedros. “Dat doen ze ten koste van hun economie en andere factoren.”

Internationale winkelketens sluiten tijdelijk de deuren in China

De Zweedse meubelgigant IKEA heeft aangekondigd in verband met de uitbraak van het coronavirus tijdelijk al zijn dertig winkels in China te sluiten. Het betreffende personeel zit voorlopig thuis, met behoud van loon. Het filiaal in de de stad Wuhan, waar het virus uitbrak, was eerder al op slot gedaan.

IKEA is niet de enige internationale keten die overgaat tot grote sluitingen in China: ook koffieketen Starbucks sloot de afgelopen periode al tweeduizend filialen voor onbepaalde tijd. McDonald’s heeft besloten al zijn filialen in de provincie Hubei dicht te houden.

Ook steeds meer luchtvaartmaatschappijen lijken het zekere voor het onzekere te nemen. British Airways stopt met vluchten naar China en American Airlines heeft vluchten van Los Angeles naar Shanghai en Peking stilgelegd. Ook KLM heeft een deel van de vluchten naar China geschrapt.

Besmettingen in de regio

Gisteren bleken drie Japanners op een door de Japanse overheid gecharterde evacuatievlucht besmet te zijn met het nieuwe coronavirus. Dat meldt de Japanse zender NHK op gezag van het ministerie van Gezondheid. In totaal zijn elf mensen in het land besmet met het virus: twee van hen zouden het virus opgelopen hebben door contact met mensen die naar Wuhan zijn gereisd. Zelf zijn deze mensen de afgelopen maand niet in het buitenland geweest.

Ook in de Australische staat Queensland is een eerste besmetting vastgesteld. Het gaat om een inwoner van Wuhan die via Melbourne Australië binnenkwam en op 27 januari doorvloog naar Queensland. De man ligt in stabiele conditie in quaraintaine in een ziekenhuis in Gold Coast. Acht van zijn medereizigers worden ook in quarantaine gehouden in het ziekenhuis, vier van hen zijn ziek en worden momenteel getest op het coronavirus. De autoriteiten van Queensland zijn bezig met het contacteren van de mensen die met de groep Chinezen op het vliegtuig zaten.

Australiërs die uit Wuhan en omgeving geëvacueerd willen worden, moeten daarvoor zo'n 1.000 Australische dollar (613 euro) neertellen en een contract tekenen dat ze akkoord gaan met twee weken quarantaine op Christmas Island. Nadien worden ze overgevlogen naar Perth, vanwaaruit ze met eigen middelen hun reis naar hun thuisstad moeten bekostigen.

Het Chinese vrouwenvoetbalteam is momenteel ook in Australië en wordt in quarantaine gehouden in een hotel in Brisbane, aldus de autoriteiten. Binnen China wordt de nationale voetbalcompetitie op alle niveaus voorlopig stilgelegd om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dat meldt Reuters.

Nieuw-Zeeland laat weten tot nu toe nog geen besmettingen te hebben vastgesteld, “maar we weten wat we moeten doen als dat verandert", klinkt het bij de medische autoriteiten in het land. Het land laat weten een vliegtuig naar Wuhan te sturen om Nieuw-Zeelanders en indien er nog plaats over is ook Pacific Islanders en Australiërs te evacueren.

Ook Singapore en Indonesië zetten evacuatieplannen in werking.

Een Amerikaanse vlucht met zo’n 200 geëvacueerden is inmiddels geland in Californië. Alle passagiers worden drie dagen gemonitord in een speciale opvang op een legerbasis.

Nikkei flink omlaag

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 1,7 procent lager de dag uit op 22.977,75 punten. De verdere verspreiding en het oplopende dodental van het coronavirus in China leidden tot een negatieve stemming op de beursvloeren. Beleggers verwerkten daarnaast nog het besluit van de Amerikaanse centrale bank om de rente onveranderd te laten.

Toyota zakte bijna 2 procent. De Japanse automaker houdt zijn fabrieken in China tot zeker 9 februari dicht als gevolg van de maatregelen van de Chinese overheid om verspreiding van het coronavirus te beperken. Screen Holdings kelderde meer dan 19 procent. De Japanse maker van chipapparatuur verlaagde zijn winstverwachting voor het lopende boekjaar. Chiptester Advantest leverde 6,3 procent in.

LEES OOK: Alles wat je moet weten over het nieuwe coronavirus en wat je zelf kan doen

In het kort

• In ons land is nog niemand besmet. Er werden wel al 15 stalen onderzocht, maar die testten negatief op het 2019-nCoV-virus. Buitenlandse Zaken raadt intussen alle niet-essentiële reizen naar China af.

• Er is nog geen remedie voor het nieuwe coronavirus. Onderzoekers in Hongkong zeiden gisteren dat ze een vaccin hebben ontwikkeld, maar meer tijd nodig hebben om het te testen.

• Ongeveer 600 EU-burgers uit 14 lidstaten hebben aangegeven dat ze vanuit de Chinese stad Wuhan en omgeving gerepatrieerd willen worden.

• Verschillende luchtvaartmaatschappijen, o.a. British Airways, American Airlines en Air Canada hebben tot nader order directe vluchten naar China geschrapt. KLM heeft een deel van de vluchten naar China geschrapt.