Rusland richt zijn pijlen op Afrika: gelekte documenten onthullen inspanningen om invloed uit te breiden AW

11 juni 2019

16u00

Bron: The Guardian 0 Na Amerika lijkt Rusland nu ook invloed te willen uitoefenen in Afrika. Betere relaties uitbouwen met de huidige leidinggevenden, enkele strategische militaire deals, en de nieuwe invloedrijke generatie ondersteunen zijn enkele strategieën die Rusland daarvoor voor ogen heeft. Dat blijkt uit gelekte documenten die de Britse krant The Guardian in handen kreeg.

De gelekte documenten tonen aan dat Rusland ambities koestert om Afrika te transformeren tot een strategisch knooppunt. Dat zou gebeuren in de vorm van twee strategieën. Ten eerste wil Rusland wat tegengewicht bieden tegen de invloed van voormalige koloniale grootmachten waaronder Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij wil Rusland prowesterse opstanden de kop indrukken.



Terwijl de Russen tien jaar geleden weinig interesse toonden voor Afrika, lijken ze zich nu te bedenken. Dat komt onder andere door de westerse sancties die gelden sinds de annexatie van de Krim. De missie om de Russische invloed op het Afrikaanse continent uit te breiden, wordt geleid door Yevgeny Prigozhin, een zakenman in Sint-Petersburg én trouwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin.



Militaire aanwezigheid

Sinds een jaar breidt Rusland overigens ook zijn militaire invloed in Afrika uit. Zo is de beveiliging van grote bijeenkomsten in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) voortaan in handen van Russische troepen.



De strategie die daarachter zit, wordt eveneens uit de doeken gedaan in de gelekte documenten. De Centraal Afrikaanse-Republiek zou immers “strategisch” van groot belang zijn, het is een “bufferzone” tussen de moslims in het noorden en de christenen in het zuiden. En zo zou Rusland zijn invloed kunnen uitbreiden over het “gehele continent”. Inmiddels beloofde Rusland aan reeds twintig Afrikaanse landen om samen te werken op militair vlak.

(Lees verder onder de foto)

Rol bij Amerikaanse verkiezingen

Prigozhin, de man die de Russische missie in Afrika leidt, is trouwens een van de mannen die in 2018 door speciaal aanklager Robert Mueller in beschuldiging werd gesteld voor de inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Volgens de aanklacht waren het de Russische oligarch Prigozhin en twee van zijn bedrijven die de Russische invloed financierden. Bovendien zou Prigozhin de directeur van de trollenfabriek Internet Research Agency zijn.

Bedoeling was toen om via sociale media en andere kanalen een “informatieoorlog te voeren tegen de VS”, een propagandacampagne om wantrouwen te zaaien tegen politieke kandidaten en de Amerikaanse democratische instellingen.

Meer over Rusland

politiek

Afrika