Rusland-rapport is bijna klaar, van Trump mag alles publiek op tafel: "Het is één grote hoax"

22 maart 2019

18u14

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij "geen probleem" heeft met het openbaar maken van het binnenkort te verschijnen rapport over Russische inmenging. Dat heeft hij vandaag laten verstaan aan journalisten aan het Witte Huis. Tegelijkertijd doet hij het onderzoek af als "onzin".

Robert Mueller, de speciaal aanklager die belast is met het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen in de VS, legt volgens verschillende Amerikaanse media de laatste hand aan zijn rapport. Zijn conclusies worden naar verwachting in de loop van de komende dagen gepubliceerd, mogelijk zelfs al vandaag.

Toen Trump vanmiddag aan het Witte Huis van journalisten vragen over dat onderwerp kreeg voorgeschoteld, verklaarde de president dat hij zelf ook niet weet wanneer het rapport zal verschijnen. Hij liet wel meteen uitschijnen alle vertrouwen te hebben in het eindresultaat. "Laat het maar naar buiten komen. Laat het zien aan de mensen", zo deelde hij mee.

“Heksenjacht”

Het rapport van Mueller is in principe vertrouwelijk, maar minister van Justitie William Barr kan beslissen in welke mate delen van het rapport publiek worden gemaakt. "Er was geen collusie (met Rusland) en geen obstructie van het onderzoek. Iedereen weet dat. Het is allemaal één grote hoax", zei Trump nog. "Het is gewoon een voortzetting van dezelfde heksenjacht. Ze weten dat zelf ook. En achter gesloten duren lachen ze ermee."

De president lanceerde ook nog een geheel eigen redenering om de geloofwaardigheid van Mueller onderuit te halen. "Ik heb een van de grootste verkiezingsoverwinningen ooit behaald in de geschiedenis van dit land", verklaarde Trump, in de hem kenmerkende stijl. "En nu wordt er een rapport over mij geschreven door iemand die nooit een stem heeft behaald. Mijn kiezers begrijpen dat niet. En ik begrijp dat niet. Maar het is ergens wel interessant dat een man vanuit het niets een rapport schrijft.”