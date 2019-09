Rusland probeerde Snowden te rekruteren KVE

18 september 2019

14u51

Bron: Belga 0 De Russische overheid heeft geprobeerd de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden te rekruteren, maar slaagde daar niet in. Dat meldt Snowdens advocaat in Moskou.

"Van zodra Snowden in Rusland toekwam, probeerden mensen van de Russische geheime dienst (FSB) hem te rekruteren. Maar hij weigerde de deal", zei advocaat Anatoli Koetsjerena aan de door de staat gecontroleerde nieuwsagentschappen TASS en RIA Novosti. Door die weigering duurde het lang tot Snowdens asielaanvraag verwerkt werd.

Snowden, een voormalige werknemer van de Amerikaanse inlichtingendiensten, bracht in 2013 meer dan een maand door in de luchthaven van Moskou, tot de Russische autoriteiten zijn asielaanvraag goedkeurden. Sindsdien verblijft hij in Rusland.

Memoires

Eerder deze week startte het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) een civiele procedure waarmee het de opbrengsten van Snowdens nieuwe boek wil verkrijgen. Die rechtszaak dient volgens het DOJ niet om de publicatie of verspreiding van de memoires, die gedeeltelijk gebaseerd zijn op Snowdens werk voor de overheid en de gelekte informatie, stop te zetten.

De Amerikaanse overheid stelt dat Snowden geheimhoudingsovereenkomsten ondertekende voor zowel CIA als het Bureau Nationale Veiligheid (NSA). De aanklacht beweert dat Snowden geen aanvraag gedaan heeft tot revisie alvorens te publiceren, wat volgens de overeenkomsten vereist is.