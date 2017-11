Rusland probeerde ook uitslag brexitreferendum te beïnvloeden IB

03u25

Bron: New York Times 0 EPA De Britse premier Theresa May beschuldigde Rusland twee dagen geleden nog van Rusland beschuldigde van cyberaanvallen en het gebruiken van online propaganda om “vrije samenlevingen te ondermijnen” en “verdeling in het westen te zaaien.” Meer dan 150 duizend Russische Twitteraccounts hebben in de dagen voor het brexitreferendum in Groot-Brittannië vorig jaar Engelstalige tweets de wereld ingestuurd waarin de Britten werden aangespoord om de Europese Unie te verlaten. Dat schrijft The New York Times.

Meer dan vierhonderd van de accounts die Twitter heeft geïdentificeerd als gerelateerd aan het Kremlin, bleven ook nadat de Britten gestemd hadden om uit de EU te stappen, verdelende berichten de wereld insturen.

De meeste berichten speelden in op de angstgevoelens van de Britten over moslims en immigranten. Dat komt overeen met de strategie die de Russische propagandisten gebruikten om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden door te trachten het electoraat te polariseren.

Belangrijk bewijs

De bevindingen vormen een belangrijk bewijs dat de Russen geprobeerd hebben de Britse politiek via sociale media te beïnvloeden op dezelfde manier als ze dat hebben geprobeerd te doen in de Verenigde Staten en in Frankrijk.

De onthullingen komen net twee dagen nadat de Britse premier Theresa May in een speech Rusland beschuldigde van cyberaanvallen en het gebruiken van online propaganda om “vrije samenlevingen te ondermijnen” en “verdeling in het westen te zaaien.”