Rusland plant lancering van meer dan 40 draagraketten kv

30 december 2019

16u35

Bron: Belga 1 Rusland is van plan om volgend jaar meer dan veertig draagraketten te lanceren. Dat deelt het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos vandaag mee.

De lanceringen zullen plaatsvinden vanop Bajkonoer in Kazachstan, Vostotsjni en Plessetsk in Rusland zelf, en de Europese ruimtehaven Kourou in Frans-Guyana. Zo zijn er twintig lanceringen van een Sojoez gepland, waarvan vijf op Vostotsjni en twee voor bemand transport naar het Internationaal Ruimtestation. Moskou zal ook de tests van de nieuwe Angara-draagraket hervatten en blijven Proton M-draagraketten afvuren.

Dit jaar heeft Rusland 25 lanceringen verricht.