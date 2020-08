Rusland pakt uit met eerste coronavaccin, dochter van Poetin bij de testpersonen: “Zo snel? Dit is de doos van Pandora” Sven Van Malderen

11 augustus 2020

12u20

Bron: Bloomberg 0 Rusland heeft als eerste natie een afgewerkt coronavaccin klaar. Dat beweert de Russische president Vladimir Poetin althans. Om de efficiëntie ervan te bewijzen, werd zijn eigen dochter zelfs met het goedje geïnjecteerd. Buitenlandse wetenschappers stellen zich echter grote vragen bij de handelswijze. “Dit is de doos van Pandora”, klinkt het ook in Rusland zelf.

Het vaccin dat ontwikkeld werd in het onderzoekscentrum Gamaleya is op minder dan honderd mensen uitgeprobeerd. Ook de testperiode - nog geen twee maanden - is uiterst kort. “Het kan ronduit gevaarlijk zijn om dit nu al op de markt te brengen”, waarschuwt de Association of Clinical Trials Organizations (een Russische organisatie die verantwoordelijk is voor klinische testen).

“Waarom werken alle instanties volgens het boekje, behalve Rusland?”, vraagt directrice Svetlana Zavidova zich af. “Dit is de doos van Pandora. Het vaccin heeft z’n nut nog niet bewezen. Wat zal er gebeuren met de mensen die als proefkonijn dienden? Niemand weet het.”

“Geen open kaart”

“Rusland heeft - in tegenstelling tot de rest van de wereld - ook geen open kaart gespeeld”, gaat Zavidova verder. “De verantwoordelijken hebben nog geen letter van hun onderzoek gepubliceerd. Normaal worden die gegevens altijd gedeeld, zelfs als de poging in een mislukking eindigt.”

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie ziet deze evolutie met lede ogen tegemoet. “Een vaccin moet alle noodzakelijke stappen doorlopen alvorens het geregistreerd kan worden”, aldus woordvoerder Christian Lindmeier.

“Geen bochten afsnijden”

“Er is een competitie aan de gang tussen westerse farmabedrijven. Ook Rusland zal echter de regels moeten respecteren. Er mogen geen bochten afgesneden worden”, maakt Kirill Dmitriev als hoofd van het Russische investeringsfonds duidelijk.

Ten huize Poetin klinken de champagnekurken echter. “Ook een van mijn dochters werd getest”, klinkt het. “Bij de eerste toediening was haar koorts één dag lang opgelopen tot 38 graden. Na de tweede dosis bedroeg haar lichaamstemperatuur nog iets meer dan 37 graden. Ze voelt zich goed en ze heeft een hoog aantal antilichamen. Ik weet dat het behoorlijk effectief werkt en voor een duurzame immuniteit zorgt. En ik herhaal het: dit vaccin heeft alle nodige onderzoeken doorstaan”, beweert de president.

