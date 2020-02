Rusland organiseert referendum over grondwetsherzieningen in april YV

26 februari 2020

16u53

Bron: Reuters 0 De Russische president Vladimir Poetin heeft vandaag gezegd akkoord te gaan om het land te laten stemmen over een reeks veranderingen aan de grondwet. De stemming staat gepland voor 22 april.

Vorige maand kondigde Poetin een aantal wijzigingen aan die zijn macht zou vergroten, ook nadat hij uitreed als president in 2024. De voornaamste aangekondigde maatregel van Poetin moet de rol van het parlement versterken in de vorming van een regering. Het parlement zal in dat geval dan de premier kiezen. De president zal verplicht zijn die te benoemen.

Volgens Poetin gaat het om een grote verandering waarvoor Rusland nu volgens hem rijp genoeg is. De twee kamers in het parlement zijn vandaag gedomineerd door de Poetin-gezinde krachten en kanten zich nooit tegen de wensen van het Kremlin.

“Rusland moet een sterke presidentiële republiek blijven. Daarom zal de president natuurlijk het recht behouden om de missies en de prioriteiten van de regering vast te leggen”, zei hij vorige maand nog. De president zal zo elk regeringslid kunnen ontslaan, de leiders van alle veiligheidsstructuren benomen en de voorzitters van het Hooggerechtshof en het Grondwettelijk Hof de laan kunnen uitsturen.