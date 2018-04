Rusland: "Onweerlegbaar bewijs dat chemische aanval in scène is gezet door Verenigd Koninkrijk" ADN TT KV

13 april 2018

13u10

De chemische aanval in het Syrische Douma is "in scène gezet" door "speciale diensten van een ander land", zo stelt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Moskou zegt daarover "onweerlegbare gegevens" te hebben. Later op de dag werd Groot-Brittannië expliciet beschuldigd van de deelname aan de "mise-en-scène" in Douma . D e Syrische VN-ambassadeur zegt dan weer dat de chemische wapens niet gebruikt werden door de troepen van Assad, maar door terroristen die ze binnensmokkelden vanuit Libië.

"We hebben de onweerlegbare gegevens dat dit in scène was gezet", aldus de minister. "En speciale diensten van een land, dat nu in de eerste rangen van de Russofobe campagne probeert te raken, waren betrokken."

Zaterdag zouden tientallen personen omgekomen zijn bij een vermoedelijke chemische aanval in Douma, Syrië. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk achten het regime van Syrisch president Bashar al-Assad daarvoor verantwoordelijk, maar bondgenoot Rusland noemt dat onzin. Volgens hen hebben de Syrische withelmen de aanval in scène gezet, met hulp van "een ander land". Lavrov was niet duidelijk over welk land dat dan ging.

Groot-Brittanië

Later op de dag wees woordvoerder Igor Konatsjenkov van het Russisch ministerie van Defensie met de vinger naar Groot-Brittannië. Hij beschuldigde het land ervan tussen 3 en 6 april "sterke druk" te hebben uitgeoefend op de Syrische hulporganisatie Witte Helmen om de "implementatie van de geplande provocatie" te versnellen. Er is bewijs voor dat de Britten "direct betrokken waren bij het organiseren van een provocatie" waarbij gedaan werd alsof er gifgas was gebruikt, zegt Rusland.

De Witte Helmen worden gerekend tot felle tegenstander van het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. Deze groep zou als eerste foto's en andere beelden hebben verspreid van onder anderen kinderen. Die werden behandeld aan de gevolgen van een gifaanval, maar dat was volgens Rusland dus slechts propaganda.

Flagrante leugen

De Britse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Karen Pierce, heeft de Russische lezing vrijdag afgedaan "als een flagrante leugen" en als "het slechtste nepnieuws dat we tot nu toe van de Russische propagandamachine hebben gezien".

De Verenigde Staten denken intussen samen met de Britten en Fransen na over een tegenreactie tegen Syrië en Rusland. Lavrov riep Washington vandaag op om "diplomatieke methodes" te gebruiken "zonder ultimatums of bedreigingen". Rusland "staat nog altijd open voor dialoog", aldus Lavrov.

"Wapens komen uit Libië"

Volgens de Syrische VN-ambassadeur Bashar al-Jaafari zijn de in Syrië gebruikte chemische wapens illegaal dat land binnengebracht met hulp van Groot-Brittannië, Saoedi-Arabië, de VS, Turkije en Frankrijk, zo verklaarde hij vandaag.

"De terroristen (de naam die het Syrische regime voor de rebellen gebruikt, red.) hebben een tijd geleden scheikundige stoffen uit Libië verworven, uit het Libisch arsenaal. Deze operatie is vooruitgeholpen door de inlichtingendiensten van Turkije, Saoedi-Arabië, Amerika en Frankrijk. Zij smokkelden scheikundige stoffen aan boord van vliegtuigen voor de burgerluchtvaart. De man die verantwoordelijk was voor het transport van deze substanties was een kerel die Haitham al-Qassar heet", zei de Syrische VN-ambassadeur tegenover verslaggevers.

Hij beklemtoonde dat zijn regering "misschien (wel) 1.001 keer (...) heeft ontkend chemische stoffen tegen ons eigen volk te hebben gebruikt". "En we gaven alle nodige en vereiste grondslagen om dat te zeggen."