Rusland ontwikkelt nieuwe raketsystemen KVDS KV

05 februari 2019

14u19

Bron: ANP, Belga 3 Rusland haast zich om twee nieuwe op land gestationeerde raketsystemen te ontwikkelen. De maatregel komt er nadat de Verenigde Staten aankondigden dat ze zich terugtrekken uit een nucleair wapenbeheersingsverdrag. De systemen moeten in 2021 operationeel zijn.

President Vladimir Poetin zei afgelopen weekend dat Rusland eveneens uit het INF-verdrag stapt. Dat ‘Intermediate Range Nuclear Forces Treaty’ verbiedt beide landen om raketten voor de korte en middellange afstand in Europa te stationeren. Moskou en Washington beschuldigen elkaar ervan het verdrag te schenden.





Washington had duidelijk gemaakt dat het begint met onderzoek, ontwikkeling en het ontwerpen van nieuwe raketsystemen en Moskou zal hetzelfde doen, zei Poetin. Het gaat om een op land gestationeerde kruisraket, gebaseerd op een versie, de Kalibr, voor schepen. Ook gaat Moskou werken aan hypersonische raketten voor de langere afstand, die minstens zo snel gaan als vijf keer de snelheid van het geluid, aldus Poetin.



Rusland gebruikte de Kalibr-raketten voor het eerst in de herfst van 2015. Een oorlogsbodem in de Kaspische Zee lanceerde 26 raketten die op Syrische gebieden waren gericht, 1.500 kilometer verderop. Een afstand die dus overeenkomt met de wapens die het INF-verdrag verbiedt, maar dat verdrag is enkel van toepassing op raketten die vanop land worden gelanceerd.

