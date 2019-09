Rusland ontplooit nieuw raketsysteem in strategisch Noordpoolgebied ADN

16 september 2019

14u27

Bron: Belga 0 Rusland heeft het nieuwe raketsysteem S-400 geïnstalleerd op de archipel Nova Zembla in de Noordelijke IJszee. Het Noordpoolgebied is een strategische regio waar Moskou zijn aanwezigheid in alle domeinen de laatste jaren aan het versterken is.

De Noordelijke Vloot van Rusland maakte aan de Russische persagentschappen bekend dat de S-400 als vervanging voor de oudere S-300-systemen is geïnstalleerd op de archipel. Die vervanging "vergroot sterk de controlezone van het luchtruim in het Noordpoolgebied", aldus de vloot.

Rusland versterkt al enkele jaren de militaire infrastructuur in het Noordpoolgebied, dat grote olie- en gasvoorraden heeft. Moskou heeft daar meerdere moderne basissen die zelfvoorzienend kunnen functioneren, en nieuwe luchthavens. In de gebieden Moermansk en Archangelsk en in de republiek Sacha zijn al S-400-systemen ontplooid. Rusland wil ook van de Noordoostelijke Doorvaart in toekomst een grote handelsvaarroute maken tussen Europa en Azië. Die zeeroute is meer bruikbaar geworden door de klimaatopwarming en het smelten van het ijs.

Eind augustus vertrok de eerste drijvende kerncentrale, de 'Akademik Lomosonov' op een tocht van 5.000 kilometer door de Noordelijke IJszee. De centrale moet de economische ontwikkeling van het Noordpoolgebied mogelijk maken en de olieplatformen in de regio van stroom voorzien.

Het Russische gasbedrijf Novatek maakte in juli nog bekend in slechts zestien dagen gas te hebben geleverd aan China over water in het Noordpoolgebied. Dat is de helft van de tijd die nodig is op de traditionele route via het Suezkanaal.