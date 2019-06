Rusland ontkent VS over terugtrekking personeel uit Venezuela te hebben ingelicht FVI

04 juni 2019

13u57

Bron: Belga 0 Rusland heeft dinsdag ontkend de VS te hebben ingelicht over een terugtrekking van het merendeel van zijn personeel uit Venezuela dat daar aanwezig is om president Nicolas Maduro te steunen. De Amerikaanse president Donald Trump had maandag vanuit Londen het tegendeel getweet.

"Naar alle waarschijnlijkheid gaat om een onrechtstreekse verwijzing naar informatie in de pers, want er was generlei een officiële boodschap vanwege Rusland en er zal er ook geen zijn", zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov aan journalisten.

Hij erkende dat er in het Zuid-Amerikaans land wel degelijk Russische "specialisten" zijn die voorheen geleverd militair materieel onderhouden. "Dit verloopt zoals voorzien en dat betekent dat we van geen enkele 'terugtrekking van personeel' weet hebben", voegde Peskov eraan toe.

Gevraagd naar waarop de Amerikaanse president kan hebben gereageerd weigerde de woordvoerder te antwoorden. “U moet de vraag aan de Amerikaanse zijde stellen.”