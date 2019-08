Rusland ontkent betrokkenheid bij moord op Tsjetsjeen in Berlijn HR

28 augustus 2019

15u25

Bron: ANP 0 Buitenland De Russische overheid ontkent betrokken te zijn bij de moord op Zelimkhan Khangoshvili (40), een Tsjetseen met de Georgische nationaliteit, in Berlijn afgelopen vrijdag. “Deze zaak heeft niets te maken met de Russische staat en zijn autoriteiten”, zegt Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. Duitse aanklagers onderzoeken of er een politiek motief achter de moord zit.

Voor verdere informatie verwees de vertrouweling van president Vladimir Poetin naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou, bijvoorbeeld over de vraag of de verdachte een Russisch staatsburger was. Het ministerie reageerde echter niet op vragen hierover van het Duitse persbureau DPA.

De 40-jarige etnische Tsjetsjeen met de Georgische nationaliteit werd vrijdag doodgeschoten in een klein park in de Berlijnse wijk Moabit.

De vermoedelijke moordenaar is een 49-jarige man uit Rusland die kort na de misdaad is gearresteerd. Hij zou het slachtoffer met een fiets zijn gevolgd en hem vervolgens in de rug en in het hoofd hebben geschoten.