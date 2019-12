Rusland-onderzoek FBI was gewettigd jv kv

09 december 2019

19u53

Bron: belga 0 Het onderzoek dat de Amerikaanse FBI heeft geopend naar de Rusland-affaire was gewettigd, zo blijkt uit een rapport dat is vrijgegeven en dat van de hand is van de inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Justitie, Michael Horowitz.

De Justitiewaakhond schrijft geen bewijzen te hebben gevonden dat politieke vooringenomenheid of ongepaste motieven tot de beslissing hebben geleid om in 2016 het onderzoek te openen naar mogelijke Russische inmenging in de jongste presidentsverkiezingen en samenzwering tussen Moskou en het campagneteam van Trump. Aanvankelijk spitste dat onderzoek zich toe op hooggeplaatste campagnemedewerkers zoals Carter Page en Paul Manafort.

De FBI startte het onderzoek nadat de VS van een buitenlandse mogendheid informatie had gekregen. Campagneadviseur George Papadopoulos had namelijk “gesuggereerd” dat de Trump-campagne Rusland kon helpen met het vrijgeven van informatie die de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton kon beschadigen.



Het rapport van meer dan 400 bladzijden, en waarvoor meer dan een miljoen documenten zijn ingekeken, weerlegt ook de stelling van president Donald Trump dat de FBI onwettig zijn campagne heeft bespied. Het staatshoofd gewaagde ook meer dan eens van een “heksenjacht”.

Wel zijn er in het onderzoek fouten gemaakt. Bijvoorbeeld inzake een door een rechtbank goedgekeurde telefoontap van Carter Page.

Na het oorspronkelijke onderzoek nam speciaal aanklager Robert Mueller de supervisie over. Hij vond geen “samenzwering” tussen Trump en Rusland.

Na de vrijgave van het rapport zei minister van Justitie William Barr volgens CNN dat er wel onvoldoende basis was om het onderzoek te openen.