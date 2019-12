Rusland-onderzoek FBI was gewettigd

09 december 2019

Het onderzoek dat de Amerikaanse FBI heeft geopend naar de Rusland-affaire was gewettigd, zo blijkt uit een rapport dat is vrijgegeven en dat van de hand is van de inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Justitie, Michael Horowitz.