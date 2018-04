Rusland: "Onaanvaardbare elementen in ontwerpresolutie voor onderzoek naar gebruik chemische wapens in Syrië" IB

10 april 2018

01u21

Bron: Belga 1 De ontwerpresolutie van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties waarin het land de oprichting vraagt van een "nieuw onafhankelijk onderzoeksmechanisme van de VN" naar het gebruik van chemische wapens in Syrië, bevat "onaanvaardbare elementen" die de zaken nog "verergeren". Dat heeft de Russische ambassadeur bij de VN, Vasily Nebensja, vandaag gezegd.

Daarnaast verweet Nebensja de Verenigde Staten ervan eerder "naar militaire opties te zoeken" dan naar diplomatieke oplossingen met betrekking tot situatie in Syrië. "Dat is heel erg gevaarlijk", aldus de diplomaat. "Niet alleen voor Syrië, maar ook voor de hele wereld."

Hernieuwbaar mandaat

In het ontwerp van de VS zou het nieuwe onderzoeksinstrument van de VN een hernieuwbaar mandaat krijgen van een jaar. De VN hebben namelijk geen team meer dat chemische aanvallen in Syrië onderzoekt sinds het mandaat van het JIM, een ploeg van de Verenigde Naties en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, eind 2017 niet meer vernieuwd werd na verschillende Russische veto's.

Veroordeling

Voorts stelt de tekst dat de Veiligheidsraad "ten zeerste het vermoedelijke en herhaaldelijke gebruik van chemische wapens in Syrië veroordeelt", en "meer bepaald de aanval in Douma op 7 april". Bij de aanval zaterdag zouden 48 mensen zijn omgekomen, honderden anderen hadden af te rekenen met ademhalingsmoeilijkheden.

Spoedzitting

De Veiligheidsraad van de VN kwam gisterenavond in een spoedzitting bijeen in New York om zich over de aanval te buigen. Tijdens die zitting deed Nebensja de beweringen van een chemische aanval af als "vals nieuws", bedoeld om de aandacht af te leiden van het onderzoek naar de vergiftiging van de gewezen Russische dubbelagent Sergej Skripal en zijn dochter in Groot-Brittannië, dat door de Britse overheid "verknoeid" is. Hij beschuldigde Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten daarnaast van "oorlogszuchtige retoriek".

De Amerikaanse ambassadrice Nikki Haley zei dan weer dat het falen van de Veiligheidsraad om in actie te schieten met betrekking tot Syrië, het gebruik van chemische wapens normaliseert. Ze veroordeelde Rusland voor het herhaaldelijk stellen van een veto tegen resoluties die het gebruik van chemische wapens door Syrië veroordelen en het blokkeren van de verlenging van het mandaat van het JIM.

Haley riep de Veiligheidsraad op om zijn job te doen of om "een compleet falen om het Syrische volk te beschermen tentoon te spreiden". "Hoe dan ook, zullen de Verenigde Staten reageren".