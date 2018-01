Rusland noemt nieuwe Amerikaanse sancties "absurd" en dreigt met tegenmaatregelen IVI

26 januari 2018

22u06

Bron: Belga 0 Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de nieuwe sancties die de VS Rusland oplegt "absurd". "Als de Amerikaanse autoriteiten verkiezen de economische banden met Rusland te verbreken, is dat hun recht. Net zoals wij ons het recht voorbehouden om te reageren", klinkt het nog.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft eerder vandaag nieuwe sancties aangekondigd met betrekking tot het conflict in Oekraïne en de annexatie van het Oekraïense schiereiland Krim in 2014 door Rusland. Die zijn gericht op 21 individuen en negen entiteiten. Het gaat onder meer om Russische regeringsmedewerkers en Russische bedrijven met banden met projecten op het schiereiland.

Volgens CNN hebben de sancties ook betrekking op leiders van twee Oekraïense separatistische groeperingen, de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loegansk.

"Het is een absurde sanctiecampagne die gefaald heeft en niet tot resultaten zal leiden", reageert het ministerie in een verklaring. "Als de Amerikaanse autoriteiten verkiezen de economische banden met Rusland te verbreken, is dat hun recht. Net zoals wij ons het recht voorbehouden om te reageren", klinkt het.

"Uitgevonden voorwendsel"

"Met de nieuwe sancties opgelegd onder het uitgevonden voorwendsel van Ruslands betrokkenheid bij de Oekraïense crisis, laten de Verenigde Staten enkel hun eigen hulpeloosheid zien aan de wereld", klinkt het aan Russische zijde. "Washington kan zich niet ontdoen van de illusie dat het mogelijk is om ons bang te maken met het weigeren van Amerikaanse visa en handelsverboden", klinkt het nog in de verklaring.

"De Amerikaanse regering is vastbesloten om de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne te bewaren en diegenen die de Minsk-akkoorden proberen te ondermijnen te viseren", zei de Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin eerder in een verklaring over de nieuwe sancties.