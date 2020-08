Rusland noemt beweringen dat coronavaccin onveilig is “ongegrond en gedreven door concurrentie” ADN

Bron: ANP 1 Rusland noemt beschuldigingen dat hun coronavaccin onveilig is "ongegrond en gedreven door concurrentie". Dat heeft de Russische minister van Volksgezondheid Mikhail Murasjko woensdag laten verstaan, aldus persbureau Interfax. President Vladimir Poetin zei dinsdag dat Rusland het eerste land was dat na minder dan twee maanden testen op mensen wettelijke goedkeuring verleent aan een Covid-19-vaccin.

“Voor zover ik weet, is vanochtend voor het eerst wereldwijd een vaccin tegen het coronavirus geregistreerd”, zo deelde Poetin dinsdag mee. Het bewuste coronavaccin zal ‘Spoetnik V’ heten, verwijzend naar de Sovjet-satelliet Spoetnik, in 1957 de eerste satelliet die ooit in een baan om de Aarde werd gebracht. Het is ontwikkeld door het onderzoeksinstituut Gamaleja in samenwerking met het ministerie van Defensie van het land.

Maar er is vooral veel onduidelijkheid over het vaccin, en het besluit van Moskou om het goed te keuren voordat de laatste proeven zijn afgerond, heeft bij sommige experts tot bezorgdheid geleid. Slechts ongeveer 10 procent van de klinische tests zijn succesvol en sommige wetenschappers zijn bang dat Moskou nationaal prestige boven veiligheid stelt. “Er is nog te weinig geweten over het vaccin. Er zijn bijvoorbeeld vragen over hoe dat werd getest op zo’n korte tijd. Voor een vaccin mogen de hoekjes echt niet afgerond worden”, zei viroloog Marc Van Ranst in een reactie. “Hopelijk komt daar snel meer info over.”

‘Kan gevaarlijk zijn’

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn zei woensdag dat het Russische Covid-19-vaccin “niet voldoende was getest”. Hij voegde eraan toe dat het doel is om een ​​veilig product te hebben in plaats van alleen maar als eerste mensen te gaan vaccineren. "Het kan gevaarlijk zijn om miljoenen, zo niet miljarden mensen te vroeg te vaccineren, omdat het de acceptatie van vaccineren vrijwel kan ruïneren als het misgaat. Dus ik ben erg sceptisch over wat er gaande is in Rusland", vertelde Spahn tegen omroep Deutschlandfunk.

"Ik zou blij zijn als we een eerste, goed vaccin hadden, maar gebaseerd op alles wat we weten - en dat is het fundamentele probleem, namelijk dat de Russen ons niet veel vertellen - is dit niet voldoende getest", voegde hij eraan toe.

Meer dan 900.000 gevallen in Rusland

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt in reactie op de Russische bekendmaking rond het ‘Spoetnik V’-vaccin dat elke WHO-stempel van goedkeuring op een Covid-19-vaccinkandidaat een rigoureuze beoordeling van veiligheidsgegevens vereist. Volgens het laatste WHO-overzicht van 31 juli wordt er wereldwijd aan in totaal 165 kandidaat-vaccins gewerkt. Daarvan zijn er 139 nog in de preklinische evaluatie, terwijl de andere 26 zich in verschillende testfasen op mensen bevinden.

Inmiddels is het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus in het land woensdag gestegen tot 902.701. In het afgelopen etmaal kwamen er 5.102 nieuwe gevallen bij. De autoriteiten zeiden dat 129 mensen aan de gevolgen van het virus waren gestorven in de afgelopen 24 uur, waardoor het officiële dodental op 15.260 kwam.