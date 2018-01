Rusland nodigt Koerden uit voor Syrische vredesgesprekken Redactie

22 januari 2018

15u38

Bron: Belga 0 Rusland nodigt Koerdische vertegenwoordigers uit voor de Syrische vredesgesprekken die volgende week plaatsvinden in Sotsji. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov gezegd.

"Koerdische vertegenwoordigers staan op de lijst met uitgenodigde Syriërs", aldus Lavrov volgens het staatspersagentschap TASS. Volgens hem moeten de Koerden een rol spelen in het toekomstige politieke proces in Syrië.

Rusland is de belangrijkste bondgenoot van de omstreden Syrische regering. Moskou probeerde de afgelopen weken om de focus te verleggen van strijdende partij naar vredesbrenger in het oorlogsland.

Separatisme

Lavrov wreef de VS aan de Koerden in het noorden van Syrië tot separatisme aan te moedigen. Voorbeelden gaf hij niet. De VS steunen de Koerden in die regio.

De Koerden hebben zelf de door de VS geleide internationale coalitie tegen terreurgroep IS gevraagd "haar verantwoordelijkheid" te nemen in verband met het al drie dagen durend Turks offensief tegen de Koerdische enclave Afrine.

Volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu zijn Turkse troepen vandaag verder opgerukt met hun 'Operatie Olijftak'. Zij zijn, met steun van het Vrije Syrische Leger, een operatie gestart vanuit de Syrische stad Asas, dat ten oosten van Afrine ligt. De weg tussen het Turkse Kils en Asas staat onder controle van pro-Turkse rebellen.