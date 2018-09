Rusland niet onder de indruk van Britse beschuldigingen in zaak vergiftiging ex-spion: "Spektakel van propaganda" ADN

05 september 2018

22u08

Bron: Belga 0 Het Kremlin is niet onder de indruk van de aanhoudingsbevelen die de Britse politie tegen twee Russen heeft uitgevaardigd, voor de vergiftiging van de Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. De beschuldigingen zijn "ongegrond" en de hele zaak is een "spektakel van propaganda", reageert het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Britse politie heeft twee Russen in verdenking gesteld in de zaak-Skripal. Het gaat om Alexander Petrov en Rusland Bosjirov, twee officiers van de militaire inlichtingendiensten, al gebruikt het tweetal waarschijnlijk valse namen. Maar de beschuldigingen zijn "ongegrond", reageert Buitenlandse Zaken in Rusland. De Britten "verzinnen absurde verklaringen om een link te zoeken met een situatie waarmee wij niets te maken hebben."

De Russen vragen de Britten nogmaals om "onomstotelijk bewijs" voor te leggen dat de Russen aan de aanval met het zenuwgas novitsjok linkt. "In plaats van een onafhankelijk, objectief en transparant onderzoek naar de incidenten in Salisbury en Amesbury, blijft Londen de anti-Russische megafoon gebruiken en zijn spektakel van propaganda voortzetten."



Eerder op de dag zij woordvoerster Maria Zakharova al dat de namen en foto's van de verdachten die de Britten hebben vrijgegeven Rusland "niets zeggen". "Dat is geen informatie, dat is zomaar iets", zei ze.