Rusland neemt vroegere Amerikaanse basis in Noord-Syrië in handen ADN

15 november 2019

12u42

Bron: Belga 0 Rusland heeft in Noord-Syrië een luchthaven ingenomen die eerder deze week door Amerikaanse troepen werd verlaten. De luchthaven, die zich in de buurt van Kobane aan de Turkse grens bevindt, wordt bewaakt door de Russische militaire politie, heeft een hooggeplaatste ambtenaar volgens Russisch persbureau Tass verklaard.

De ontmijningsdienst zou het gebouw op explosieven controleren. "We weten niet wat voor vallen en verrassingen de voormalige eigenaars van de basis zouden kunnen hebben achtergelaten", heeft de anonieme ambtenaar aan Tass verteld.

De Verenigde Staten gebruikten de luchthaven volgens Rusland om oppositietroepen te ondersteunen in de Syrische burgeroorlog. De Russische federatie biedt militaire steun aan de Syrische overheid.



Amerikaans president Donald Trump kondigde vorige maand een gedeeltelijke terugtrekking van zijn troepen uit Syrië aan, in een poging om Amerikaanse engagementen in oorlogsgebieden in het Midden-Oosten te verminderen.