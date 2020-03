Rusland neemt strengere coronamaatregelen: cafés en restaurants sluiten vanaf zaterdag Belga

27 maart 2020

10u07 0 Rusland sluit vanaf zaterdag alle cafés en restaurants in het land, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft premier Michail Misjoestin vrijdag aangekondigd.

“De autoriteiten van de regio's van Rusland zullen vanaf 28 maart tot en met 5 april de activiteiten opschorten van de restauratie, met uitzondering van de handel op afstand”, aldus Misjoestin. Ook moeten de regionale autoriteiten de Russen opleggen om hun reizen te beperken.

Hulpmaatregelen

Woensdag kondigde de Russische president Poetin al een reeks hulpmaatregelen aan voor gezinnen en bedrijven. Ook de volksstemming over de grondwetswijzing die Poetin langer in het presidentschap moet houden, is uitgesteld.

In Moskou had burgemeester Sobjanin al aangekondigd dat de restaurants en handelszaken, met uitzondering van voedingswinkels en apotheken, van 28 maart tot 5 april gingen sluiten. Ook legde hij 65-plussers en mensen met chronische ziekten een verplichte quarantaine op.

Volgens officiële cijfers telt Rusland 840 gevallen van het coronavirus en twee dodelijke slachtoffers.

