Rusland moet Oekraïense matrozen vrijlaten AV

25 mei 2019

14u25

Bron: ANP, Belga 0 Rusland moet onmiddellijk 24 Oekraïense matrozen vrijlaten die vorig jaar werden gevangen genomen. Ook moet Moskou de schepen aan Oekraïne teruggeven. Dat heeft het Internationaal Zeerechttribunaal in Hamburg vandaag beslist.

Eind november bracht de Russische kustwacht drie Oekraïense marineschepen op die door de Straat van Kertsj van de Zwarte Zee naar de Zee van Azov wilden varen. De wateren in die regio zijn omstreden sinds de annexatie van het schiereiland de Krim in 2014 door Moskou. De bemanning werd van boord gehaald en naar de Russische hoofdstad overgebracht. Daar zitten de zeelieden sindsdien in voorarrest. Wat er met het oordeel van het hof gebeurt is niet duidelijk. Rusland erkent de instantie niet en vindt dat alleen een rechtbank in Rusland over de kwestie kan oordelen.

Vandaag besliste het Internationaal Zeerechttribunaal in Hamburg dat Rusland de 24 matrozen uit Oekraïne moet vrijlaten en dat het de schepen aan Oekraïne moet teruggeven. Bovendien mogen zowel Rusland als Oekraïne geen maatregelen nemen die de uiterst gespannen toestand op de spits kunnen drijven.

Het vonnis is problematisch, want Moskou boycot het proces in Hamburg. Rusland is van mening dat enkel een Russische rechtbank over de kwestie kan oordelen.

Drie gekaapte schepen

Het voorval dat in november vorig jaar plaatsvond, was de eerste openlijke militaire confrontatie tussen Moskou en Kiev sinds de annexatie van het Oekraïense schiereiland door Rusland in 2014, en de start van een gewapend conflict in Oost-Oekraïne in datzelfde jaar, tussen Oekraïense troepen en pro-Russische separatisten.